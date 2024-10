Inter-news.it - Inter in nazionale: per Zielinski e la Polonia sfida molto prestigiosa!

Leggi tutta la notizia su Inter-news.it

(Di sabato 12 ottobre 2024) Solo un giocatore dell’nel terzo giorno di partite di Nations League per questa sosta di ottobre. Ieri in campo Olanda, Turchia e Albania, con Denzel Dumfries mattatore per gli Orange. Stasera invece toccherà al solo Piotr, che affronterà il Portogallo con la maglia della. Qui il programma completo.IN– I GIOCATORI IMPEGNATI SABATO 12 OTTOBRE PIOTR-Portogallo (UEFA Nations League – 3ª giornata Gruppo 1 Lega A) sabato 12 ottobre ore 20.45 a Varsavia,-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (-News) e il link al contenuto originale (in: pere la!) ©-News.it 2014-2024 - Tutti i diritti riservati