Incidente lungo la statale a Castelbuono cade con la moto e muore

Un sabato nero sulle strade del Palermitano. Dopo il tragico scontro sulla Palermo-Sciacca, un altro Incidente mortale si è verificato nel pomeriggio lungo la statale 286 di Castelbuono, all'altezza del chilometro 24,2. La vittima è un sessantenne, originario della provincia di Caltanissetta

