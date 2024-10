Il Tar dà ragione al gruppo Danieli, la Regione Friuli-Venezia Giulia dovrà dare i nomi dei firmatari della petizione contro una acciaieria (Di sabato 12 ottobre 2024) Danieli, il colosso friulano dell’acciaio, ha vinto il primo round contro la Regione Friuli-Venezia Giulia e i quasi 22mila firmatari di una petizione per impedire la costruzione di un impianto siderurgico in riva all’Adriatico. Il Tar ha accolto il ricorso dell’azienda e ha ordinato alla Regione di mettere a disposizione l’elenco dei nominativi. È anche sulla base di quel documento che la giunta del leghista Massimiliano Fedriga aveva bloccato il progetto industriale, suscitando la reazione di Danieli che lo scorso febbraio aveva chiesto addirittura 100mila euro di danni. Nel ricorso di quest’ultima si adombrava la possibilità di procedere per danni nei confronti dei firmatari, per le accuse di rischio ambientale riferite al progetto. Ilfattoquotidiano.it - Il Tar dà ragione al gruppo Danieli, la Regione Friuli-Venezia Giulia dovrà dare i nomi dei firmatari della petizione contro una acciaieria Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di sabato 12 ottobre 2024), il colosso friulano dell’acciaio, ha vinto il primo roundlae i quasi 22miladi unaper impedire la costruzione di un impianto siderurgico in riva all’Adriatico. Il Tar ha accolto il ricorso dell’azienda e ha ordinato alladi mettere a disposizione l’elenco deinativi. È anche sulla base di quel documento che la giunta del leghista Massimiliano Fedriga aveva bloccato il progetto industriale, suscitando la reazione diche lo scorso febbraio aveva chiesto addirittura 100mila euro di danni. Nel ricorso di quest’ultima si adombrava la possibilità di procedere per danni nei confronti dei, per le accuse di rischio ambientale riferite al progetto.

