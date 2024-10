Il delitto di Vittoria Nicolotti: un mistero torinese tra amore e morte (Di sabato 12 ottobre 2024) Nell’agosto del 1930, Torino è stata scossa da un macabro delitto: la morte di Vittoria Nicolotti, una modista trentenne, ritrovata senza vita nel suo appartamento di corso Oporto, oggi corso Matteotti. Vittoria, donna riservata e solitaria, conduceva una vita tranquilla: viveva da sola, lavorava in un negozio di biancheria e non aveva legami sentimentali noti. Il delitto di Vittoria Nicolotti: un mistero torinese tra amore e morte L'Identità. Lidentita.it - Il delitto di Vittoria Nicolotti: un mistero torinese tra amore e morte Leggi tutta la notizia su Lidentita.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Nell’agosto del 1930, Torino è stata scossa da un macabro: ladi, una modista trentenne, ritrovata senza vita nel suo appartamento di corso Oporto, oggi corso Matteotti., donna riservata e solitaria, conduceva una vita tranquilla: viveva da sola, lavorava in un negozio di biancheria e non aveva legami sentimentali noti. Ildi: untraL'Identità.

