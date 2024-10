Ilfattoquotidiano.it - “Ha il simbolo della Cgil”, consigliere leghista del municipio VI di Roma getta la Costituzione a terra

Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it

(Di sabato 12 ottobre 2024) Labuttata a, lanciata più di una volta, perché con il contrassegno. Questo il gesto delEmanuele Licopodio nelVI di. La polemica è scoppiata giovedì 10 ottobre per le risoluzioni in votazione con il via libera a dare indirizzo e a donare dei crocifissi alle scuole da mettere in aula. Durante la seduta però, si è discusso, e poi approvato, l’atto per istituire un inno nuovo, solo per ilde le Torri. L’iniziativa dei dem è stata quindi quella di far girare tra gli scrannimaggioranza i compendi, fatti dalla. Così il, come si vede nello streamingseduta d’aula, ha lanciato e poi buttato il testo per