Elezioni Usa gli americani sono davvero pronti ad avere una donna presidente?

(Adnkronos) – Più si avvicinano le Elezioni del 5 novembre per il presidente degli Stati Uniti, più i democratici sono

Almeno i maschi americani, stando al sondaggio pubblicato questa settimana da a New York Times/Siena College secondo il quale Donald Trump ha un consistente vantaggio su Kamala Harris, 51% a 40%, tra gli elettori maschi a livello nazionale. Il sostegno per il tycoon cresce ancora, il 57% contro il 37%, tra elettori tra 35 e 49 anni.