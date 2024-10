Inter-news.it - Damiani: «David ricorda uno dell’Inter! Alternativa di primo livello»

(Di sabato 12 ottobre 2024)rimane un nome che piace tantissimo alla dirigenzaper la prossima stagione. A parlarne l’agente Fifa e conoscitore di calcio francese, Oscar. OTTIME DOTI – A parlare delle caratteristiche di Jonathan, il noto agente Fifa Oscar: «Non un campionissimo, ma un giocatore forte. Veloce, è un calciatore di movimento, non è un centravanti statico, anche se sa far valere il suo fisico. Può giocare sia da prima che da seconda punta. Per certi versi ha un qualcosa, adi caratteristiche, che potrebbere Lautaro».e il suo eventuale inserimento nel gioco– Poiritienemolto importante nel 3-5-2di Simone Inzaghi: «Sarebbe il modulo perfetto per lui, proprio perché può giocare là davanti in entrambi i ruoli. È rapido, reattivo, segna anche se non è mai stato un grande goleador.