Da Vespa a Milly Carlucci ecco gli ospiti Rai alla Camera per i 100 anni del servizio pubblico

(Agenzia Vista) Roma, 12 ottobre 2024 La Camera ha celebrato, col Presidente Lorenzo Fontana e il Vicepresidente Giorgio Mulè, il compleanno della Rai, 100 anni di radio e 70 di tv. ecco le voci di alcuni protagonisti del servizio pubblico che sono venuti a Montecitorio per testimoniare una grande storia italiana. ecco tutti gli ospiti, in ordine di apparizione: Bruno Vespa, Francesca Chillemi, Sveva Sagramola, Carlo Conti, Giampaolo Rossi, Milly Carlucci, Stefania Battistini, Giacomo Giorgio, Marco Tardelli, Francesca Porcellato, Giorgio Zanchini, Elettra Marconi, Massimiliano Ossini. Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

