Covid, più rischi di infarto e ictus fino a 3 anni dopo la malattia: lo studio (Di sabato 12 ottobre 2024) (Adnkronos) – Il Covid ha aumentato significativamente il rischio di infarto, ictus e morte fino a 3 anni dopo l'infezione. In particolare dopo una forma grave, tra le persone che hanno contratto il ceppo originale di Sars-CoV-2 durante la prima ondata, prima dell'arrivo dei vaccini. E' la conclusione di uno studio finanziato dai National Institutes Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di sabato 12 ottobre 2024) (Adnkronos) – Ilha aumentato significativamente ilo die mortea 3l'infezione. In particolareuna forma grave, tra le persone che hanno contratto il ceppo originale di Sars-CoV-2 durante la prima ondata, prima dell'arrivo dei vaccini. E' la conclusione di unofinanziato dai National Institutes

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Covid – Rischio ictus - infarto e morte fino a 3 anni dopo l’infezione per chi si è ammalato gravemente prima dei vaccini - “La questione, ora – sottolinea – è capire se Covid-19 grave debba essere considerato un altro fattore di rischio per le malattie cardiovascolari, proprio come il diabete di tipo 2 o la malattia arteriosa periferica”. Infine, poiché i partecipanti allo studio non erano vaccinati, saranno necessarie future ricerche per determinare se lo stato vaccinale influenza o meno il rischio cardiovascolare ... (Ilfattoquotidiano.it)

Al Pacino : “Ho rischiato di morire dopo aver contratto il Covid - mi si era fermato il cuore” - Al Pacino racconta in un'intervista di essere stato molto vicino alla morte quando ha contratto per la prima volta il Covid. L'attore, infatti, ha rivelato che ha perso conoscenza e gli si è fermato il cuore.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Camila Giorgi rompe il silenzio : “Non sono scappata - ero stufa del tennis. Vaccino Covid? La puntura l’ho fatta - poi ho scoperto dopo” - Di sicuro non siamo scappati dall’Italia per evasione fiscale, ho scelto di andare a vivere a Miami”. Ci sono state molte voci inesatte sui miei piani futuri, quindi non vedo l’ora di fornire maggiori informazioni sulle entusiasmanti opportunità future. Questa porta è chiusa per me“. L’ex tennista italiana sarebbe stata rintracciata dalle autorità dopo che le erano stati pignorati 480mila euro ... (Ilfattoquotidiano.it)