Convegno dei Giovani imprenditori il ministro Valditara | Un campus in ogni regione e sinergia con le imprese

"Vogliamo realizzare campus in ogni regione italiana". Lo ha annunciato il ministro dell'istruzione e del merito, Giuseppe Valditara, intervenendo all'assemblea dei Giovani industriali in corso a Capri. Il ministro ha detto che si intende rafforzare sempre di più la collaborazione con il mondo delle imprese per mettere in relazione le esigenze dell'apparato economico con quelle della scuola. In merito alla riforma dei percorsi di istruzione "4+2" ha garantito che non avrà aggravi di spese.

