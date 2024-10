Biden: "Israele smetta di colpire forze Unifil”. La condanna di Meloni, Macron e Sanchez (Di sabato 12 ottobre 2024) (Adnkronos) - La richiesta a Israele di smetterla di colpire le forze Unifil in Libano arriva da più parti a poche ore dal ferimento di altri 2 peacekeeper della forza delle Nazioni Unite. Non ha dubbi il presidente Usa Joe Biden che, alla domanda "Vuole chiedere a Israele di cessare gli attacchi sulle forze di mantenimento della pace dell'Onu?", ha risposto "Sì, assolutamente". Nel frattempo l'Italia trova il sostegno di Francia e Spagna a Cipro, nell'ambito del vertice dei 9 Paesi europei del Mediterraneo. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, a Cipro nell'ambito del vertice dei 9 Paesi europei del Mediterraneo trova una sponda nel capo dell'Eliseo Emmanuel Macron e nel primo ministro spagnolo Pedro Sanchez quando si tratta di condannare i ripetuti attacchi di Israele alle basi italiane Unifil. Liberoquotidiano.it - Biden: "Israele smetta di colpire forze Unifil”. La condanna di Meloni, Macron e Sanchez Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di sabato 12 ottobre 2024) (Adnkronos) - La richiesta adi smetterla dilein Libano arriva da più parti a poche ore dal ferimento di altri 2 peacekeeper della forza delle Nazioni Unite. Non ha dubbi il presidente Usa Joeche, alla domanda "Vuole chiedere adi cessare gli attacchi sulledi mantenimento della pace dell'Onu?", ha risposto "Sì, assolutamente". Nel frattempo l'Italia trova il sostegno di Francia e Spagna a Cipro, nell'ambito del vertice dei 9 Paesi europei del Mediterraneo. La presidente del Consiglio Giorgia, a Cipro nell'ambito del vertice dei 9 Paesi europei del Mediterraneo trova una sponda nel capo dell'Eliseo Emmanuele nel primo ministro spagnolo Pedroquando si tratta dire i ripetuti attacchi dialle basi italiane

Israele colpisce ancora le basi Unifil. Biden : "Chiederò di fermare attacchi" #11ottobre #iltempoquotidiano - Il presidente americano, Joe Biden, è pronto a chiedere a Israele di fermare gli attacchi contro Unifil. Stando ai primi risultati dell'inchiesta, ha precisato la stessa Idf, le truppe di Tel Aviv avevano identificato una minaccia a circa 50 metri dalla posizione di Unifil e hanno risposto al fuoco finendo con colpire la postazione della missione Onu e ferendo i due peacekeeper. (Iltempo.it)

Biden : "Israele non deve più colpire Unifil". Italia - Francia e Spagna : "Attacchi inaccettabili" - Pare che il contingente dell'Onu si sia trovato in mezzo al fuoco incrociato tra le Idf e gli Hezbollah. Il bilancio parla di due peacekeeper feriti. (Ilgiornale.it)

Israele colpisce ancora le basi Unifil. Biden : "Chiederò di fermare attacchi" - Il premier britannico, Keir Starmer, si è detto "inorridito" per l'accaduto. . In un comunicato congiunto con Emmanuel Macron e Pedro Sanchez, Meloni e i leader di Parigi e Madrid hanno affermato di contare "sull'impegno di Israele per la sicurezza delle missioni Onu e bilaterali di mantenimento della pace in Libano, nonché delle organizzazioni internazionali attive nella regione". (Iltempo.it)