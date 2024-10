Bepy Izzo: “Assistenza Domiciliare, tema importante per Italia Viva” (Di sabato 12 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiE’ sempre alta l’attenzione di Italia Viva Campania sul tema dell’Assistenza Domiciliare per pazienti che necessitano di un percorso riabilitativo. Su iniziativa del Capogruppo in Consiglio regionale Tommaso Pellegrino si è tenuta un’importante seduta della Commissione Sanità del Consiglio regionale della Campania sul tema della riabilitazione Domiciliare. Quello della riabilitazione Domiciliare è un servizio delicato, che oggi presenta diverse criticità, tra cui le lunghe liste d’attesa, la qualità delle prestazioni erogate e il rischio elevato di esercizio abusivo della professione. “Nei percorsi riabilitativi bisogna intervenire tempestivamente” afferma Tommaso Pellegrino. “Per ottenere un recupero ottimale, è necessario intervenire il prima possibile, evitando ritardi che non solo penalizzano il paziente, ma rappresentano anche uno spreco di risorse”. Anteprima24.it - Bepy Izzo: “Assistenza Domiciliare, tema importante per Italia Viva” Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiE’ sempre alta l’attenzione diViva Campania suldell’per pazienti che necessitano di un percorso riabilitativo. Su iniziativa del Capogruppo in Consiglio regionale Tommaso Pellegrino si è tenuta un’seduta della Commissione Sanità del Consiglio regionale della Campania suldella riabilitazione. Quello della riabilitazioneè un servizio delicato, che oggi presenta diverse criticità, tra cui le lunghe liste d’attesa, la qualità delle prestazioni erogate e il rischio elevato di esercizio abusivo della professione. “Nei percorsi riabilitativi bisogna intervenire tempestivamente” afferma Tommaso Pellegrino. “Per ottenere un recupero ottimale, è necessario intervenire il prima possibile, evitando ritardi che non solo penalizzano il paziente, ma rappresentano anche uno spreco di risorse”.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Elena Ugolini: “Anti-abortisti possono entrare nei consultori” - Sul fronte dei diritti e, in particolare, sul tema dell’aborto “le associazioni Pro-Vita se hanno titolo per entrare nei consultori potrebbero farlo”. Lo ha detto ieri, come riportano i giornali bolog ... (chiamamicitta.it)

Elezioni regionali, la Ugolini le ha “tutte”: non è femminista, è contro l’aborto e il suicidio assistito - Alla domanda se si consideri femminista, Ugolini ha risposto con fermezza: «No, ma sono molto fiera di essere donna». (gazzettadibologna.it)

Aborto: Ugolini, Pro-Vita nei consultori se ne hanno titolo - Sul fronte dei diritti e, in particolare, sul tema dell'aborto "le associazioni Pro-Vita se hanno titolo per entrare nei consultori potrebbero farlo". (ANSA) ... (ansa.it)