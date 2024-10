Benevento-Latina domenica 13 ottobre 2024 ore 15 | 00 | formazioni quote pronosticiconvocati Cinque assenti per auteri Padalino senza Zacchi e Mastroianni

Benevento-Latina (domenica 13 ottobre 2024 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici,convocati. Cinque assenti per auteri, Padalino senza Zacchi e Mastroianni (Di sabato 12 ottobre 2024) Nono turno nel girone C di Serie C con il Benevento di auteri capolista del torneo che riceve in casa il Latina allenato da Padalino. Il pareggio contro il Messina è un mezzo passo falso per le streghe raggiunti in vetta da Monopoli e Picerno in una classifica ancora estremamente corta. Si tratta della terza squadra capace di imbrigliare uno dei migliori attacchi del torneo, ma che ancora InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici Infobetting.com - Benevento-Latina (domenica 13 ottobre 2024 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici,convocati. Cinque assenti per auteri, Padalino senza Zacchi e Mastroianni Leggi tutta la notizia su Infobetting.com (Di sabato 12 ottobre 2024) Nono turno nel girone C di Serie C con ildicapolista del torneo che riceve in casa ilallenato da. Il pareggio contro il Messina è un mezzo passo falso per le streghe raggiunti in vetta da Monopoli e Picerno in una classifica ancora estremamente corta. Si tratta della terza squadra capace di imbrigliare uno dei migliori attacchi del torneo, ma che ancora InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici

Verso Benevento-Latina - le parole di Auteri : “Loro un avversario importante - Nardi in ritiro con la squadra” - C’è l’umiltà di sapere che ci sono anche gli altri. Secondo me è molto migliorato dal suo arrivo qui. Non so se giocherà dall’inizio ma è disponibile”. Rispetto all’ultima giornata, il Benevento potrà di nuovo disporre di Acampora, pienamente recuperato dopo il problema fisico accusato lo scorso 15 settembre contro il Team Altamura. (Anteprima24.it)

Verso Benevento-Latina - le parole di Auteri : "Avremo davanti una squadra importante - Nardi in ritiro con la squadra"

Rispetto all'ultima giornata, il Benevento potrà di nuovo disporre di Acampora, pienamente recuperato dopo il problema fisico accusato lo scorso 15 settembre contro il Team Altamura. Le alternative ci sono e questo è un aspetto importante". Abbiamo un gruppo quasi al completo e vogliamo confermarci.

Verso Benevento-Latina - Acampora già on fire dopo l’infortunio : Auteri ci pensa - Ma allo stesso tempo Don Gaetano è perfettamente consapevole che Acampora è l’unico per caratteristiche a ‘vedere’ la porta anche dalla lunga distanza, soluzione tutt’altro che trascurabile quando le squadre tendono a chiudersi. Il centrocampista mancino è apparso on fire e con il suo sinistro chirurgico ha fatto ammattire i portiere che si sono avvicendati durante le partitelle. (Anteprima24.it)