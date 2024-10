Auto in fiamme sull'Appia: intervengono i vigili del fuoco (Di sabato 12 ottobre 2024) Auto in fiamme a Maddaloni. Questo mattina (12 ottobre), verso le 9, una squadra dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Caserta, proveniente dalla sede centrale del Comando, è intervenuta in via Appia, nei pressi della clinica San Michele, dopo la segnalazione dei proprietari di Casertanews.it - Auto in fiamme sull'Appia: intervengono i vigili del fuoco Leggi tutta la notizia su Casertanews.it (Di sabato 12 ottobre 2024)ina Maddaloni. Questo mattina (12 ottobre), verso le 9, una squadra deideldel Comando provinciale di Caserta, proveniente dalla sede centrale del Comando, è intervenuta in via, nei pressi della clinica San Michele, dopo la segnalazione dei proprietari di

