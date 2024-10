Ilgiorno.it - Allagamenti e cantieri, a Lecco strade ormai al collasso. E il traffico rischia ogni giorno la paralisi

(Di sabato 12 ottobre 2024)– Ieri la Statale 36 chiusa per allagamento, da settimana prossima e per un mese intero la Sp 72 per lavori in corso. Viaggiare in Superstrada e sulle principali arterie lecchesi è una roulette russa. Dopo la serrata dei giorni scorsi della nuova-Ballabio, ieri mattina è stata di nuovo la volta della 36: nella galleria San Martino si è aperta una falla. Si sapeva da quarant’anni che sarebbe successo. “Il tunnel è stato realizzato in corrispondenza della superficie di scorrimento del blocco meridionale, il Coltignone, del gruppo delle Grigne – spiega il professore di Paleontologia Andrea Tintori –.