X Factor 2024, le pagelle dei Bootcamp di Paola Iezzi e Manuel Agnelli (Di venerdì 11 ottobre 2024) La polemica di Marina Del Grosso contro la scelta di Paola Iezzi e le decisioni sofferte ma coerenti di Manuel Agnelli: la seconda e ultima sessione di Bootcamp di X Factor 2024 ha regalato decisamente più emozioni della precedente. Conclusi i Bootcamp di X Factor 2024, possiamo permetterci di fare una riflessione: questo non è l'anno dei Nirvana. E ne approfittiamo per fare un appello accorato ai giudici: durante la fase dei Live non assegnate brani di Kurt Cobain e soci a questi ragazzi, è la storia della musica che ve lo chiede. Dopo i Potara la scorsa settimana - con una performance che pensiamo abbia convinto solo le mamme e Jake La Furia -, ieri sera ci hanno riprovato i Solo per i soci sulle note di All Apologies. Vedete per caso la band romana nella squadra di

X Factor 2024 - la reazione polemica di Marina allo switch di Paola Iezzi – Video - L’esibizione super pop di Laura Fetahu sulle note di ‘Boss Bitch’ di Doja Cat ha convinto la giudice e lo switch, per l’artista 23enne, a quel punto era inevitabile. Ad abbandonare la sedia è stata l’aspirante concorrente Marina Del Grosso, che chiaramente non l’ha presa bene e ha voluto manifestare il suo disappunto. (Dailyshowmagazine.com)

XFactor 2024 : conclusi i Bootcamp - continua il successo della nuova stagione - Si sono ufficialmente conclusi i Bootcamp di X Factor 2024. Gli Home Visit: ultima fermata prima dei Live Show Il prossimo appuntamento sarà giovedì 17 ottobre, sempre su Sky e NOW, quando i quattro artisti per ogni squadra si giocheranno tutto agli Home Visit. Il successo di X Factor non si ferma al piccolo schermo: anche sui social, lo show continua a dominare, con l’hashtag #XF2024 che si ... (Panorama.it)

X Factor 2024 - bootcamp - gli artisti scelti da Paola Iezzi e Manuel Agnelli - Si è fermato ai Bootcamp, invece, il percorso di: Claudia Sacco che si è esibita sulla note di “Where’s My Love?” di SYML, Matteo Polonara sul palco con “Psycokiller” dei Talking Heads, Moonquakes con “You Really Got Me” dei Kinks, Elisa Malpezzi con “Not Need To Argue” dei The Cranberries, Alfredo Bruno con “Human” di Rag’n’Bone Man, Flower Tyde con “21st Century Schizoid Man” dei King Crimson, ... (Spettacolo.eu)