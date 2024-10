Volley, si avvicina la rivoluzione dei calendari. Mondiale biennale, cambiano le qualificazioni olimpiche (Di venerdì 11 ottobre 2024) Il sistema dei tornei internazionali di Volley subirà un’importante rivoluzione nel quadriennio che conduce ai Giochi Olimpici di Los Angeles 2028, a partire dunque dalla prossima stagione. La FIVB ha introdotto nuove regole per evitare il sovraccarico di eventi, spesso causato dalla sovrapposizione tra le competizioni dei club e delle Nazionali. La principale novità riguarda le qualificazioni per le Olimpiadi del 2028. Oltre agli Stati Uniti, qualificati automaticamente come paese ospitante, accederanno ai Giochi i vincitori dei 5 tornei continentali, le prime 3 squadre del Campionato Mondiale 2027 e le 3 migliori formazioni del ranking Mondiale non ancora qualificate. Questo nuovo sistema elimina i tornei di qualificazione tradizionali, spesso organizzati a ridosso di eventi maggiori, e permette ai giocatori di recuperare meglio prima di tornare agli impegni di club. Oasport.it - Volley, si avvicina la rivoluzione dei calendari. Mondiale biennale, cambiano le qualificazioni olimpiche Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Il sistema dei tornei internazionali disubirà un’importantenel quadriennio che conduce ai Giochi Olimpici di Los Angeles 2028, a partire dunque dalla prossima stagione. La FIVB ha introdotto nuove regole per evitare il sovraccarico di eventi, spesso causato dalla sovrapposizione tra le competizioni dei club e delle Nazionali. La principale novità riguarda leper le Olimpiadi del 2028. Oltre agli Stati Uniti, qualificati automaticamente come paese ospitante, accederanno ai Giochi i vincitori dei 5 tornei continentali, le prime 3 squadre del Campionato2027 e le 3 migliori formazioni del rankingnon ancora qualificate. Questo nuovo sistema elimina i tornei di qualificazione tradizionali, spesso organizzati a ridosso di eventi maggiori, e permette ai giocatori di recuperare meglio prima di tornare agli impegni di club.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Volley - rivoluzione nei calendari : addio torneo di qualificazione a Los Angeles 2028 - Mondiali biennali - È una vera e propria rivoluzione quella che riguarda il sistema dei tornei internazionali del volley nel quadriennio che conduce a Los Angeles 2028, fortemente voluta dalla FIVB per ridurre l’intasamento di eventi con un incrocio pericoloso tra attività di club e di Nazionali. Infine, è importante sottolineare che, nell’anno olimpico, si terranno anche i tornei continentali, in programma anche ... (Oasport.it)

Volley Parigi 2024 - Velasco : “Rivoluzione silenziosa delle donne - non so se continuerò ad allenare” - ). Non dimenticherò mai l’aiuto che mi ha dato. Chiamava tutti i giorni il presidente e purtroppo per poco tempo non è potuto essere qui. Le facevamo arrivare le palle giuste e al momento giusto potendo anche contare su Bosetti, meno fisica ma più tecnica, in prima linea. Questa scelta ha aiutato il gruppo a essere più coeso”. (Sportface.it)