Uomini e Donne, Puntata Di Oggi: Esterna Disastrosa Tra Barbara E Tommaso! (Di venerdì 11 ottobre 2024) Uomini e Donne, Puntata di Oggi: Barbara e Tommaso fanno un'Esterna con un esito pessimo e c'è uno scontro in studio. Valerio continua a chiedere il perdono di Gemma! Nella Puntata quotidiana di Uomini e Donne, al centro dell'attenzione ci sono stati Barbara e Tommaso, che hanno avuto un'esperienza davvero pessima. Spazio anche a Gemma e Valerio e a Sabrina e Gabriele. Uomini e Donne, Puntata di Oggi: Gemma perdona Valerio! La Puntata si apre ripartendo dal punto in cui ci si era interrotti, ossia il ballo tra Gemma e Valerio. Alla fine del ballo la Galgani prende la decisione di far rimanere il cavaliere ancora un po' di tempo per chiarire. Maria De Filippi chiede a Gemma se la situazione le è chiara, visto che mentre scriveva cose importanti a lei e dichiarava di essersi innamorato, in realtà stava frequentando altre Donne.

