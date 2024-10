Uomini e Donne anticipazioni e news, diretta di oggi (11 ottobre 2024) in streaming, Trono Over e Classico – Video Witty TV (Di venerdì 11 ottobre 2024) Uomini e Donne anticipazioni oggi e diretta della puntata di venerdì 11 ottobre 2024 in onda su Canale 5. Nell’ultima puntata il bacio tra il tronista Michele e la corteggiatrice Veronica accende lo studio. Cosa succederà nella puntata di oggi? Si riprende dal ritorno in studio di Valerio pronto a ricominciare con Gemma. Cosa deciderà di fare la dama? L’appuntamento è con la diretta live della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le Video notizie da Witty Tv e Mediaset. Uomini e Donne oggi, la puntata di venerdì 11 ottobre 2024 in diretta testuale con Video da Witty Tv +++ in aggiornamento dalle ore 14:45 +++ Superguidatv.it - Uomini e Donne anticipazioni e news, diretta di oggi (11 ottobre 2024) in streaming, Trono Over e Classico – Video Witty TV Leggi tutta la notizia su Superguidatv.it (Di venerdì 11 ottobre 2024)della puntata di venerdì 11in onda su Canale 5. Nell’ultima puntata il bacio tra il tronista Michele e la corteggiatrice Veronica accende lo studio. Cosa succederà nella puntata di? Si riprende dal ritorno in studio di Valerio pronto a ricominciare con Gemma. Cosa deciderà di fare la dama? L’appuntamento è con lalive della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con lenotizie daTv e Mediaset., la puntata di venerdì 11intestuale condaTv +++ in aggiornamento dalle ore 14:45 +++

Anticipazioni Beautiful: la puntata di oggi, 11 Ottobre

Scopriamo, insieme, che cosa accadrà e segui Le nostre anticipazioni su Zon.

Anticipazioni La promessa: la puntata di oggi, 11 Ottobre

"La promessa" è ambientata a Cordova, nel 1913 e parla di Jana Expósito, una ragazza che arriva presso il palazzo de La Promessa (situato a Los Pedroches) decisa a vendicare la morte di sua madre e a scoprire dove si trova suo fratello minore. Teresa corre a chiedere aiuto a Jana e Abel, ma i due sono ancora occupati a prendersi cura di Curro, creando tensione e preoccupazione nella...

Anticipazioni Endless Love - la puntata di oggi 11 ottobre

Nihan è sempre più preoccupata per il...

Chi è Kemal di Endless Love? Burak Özçivit, che veste i panni di Kemal nella serie, è nato il 24 dicembre 1984 a Istanbul. Per questo motivo, ha studiato teatro all'Università di Yeditepe e ha fatto il suo esordio sul piccolo schermo nel 2005, recitando in uno spot pubblicitario.