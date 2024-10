.com - Tomas Machac, chi è l’avversario di Sinner nella semifinale di Shanghai

Leggi tutta la notizia su .com

(Di venerdì 11 ottobre 2024) (Adnkronos) – Saràdi Jannikdel Masters 1000 di, in programma sabato 12 ottobre. Il tennista ceco ha battuto a sorpresa Carlos Alcaraz in due set e ora affronterà l’azzurro, che grazie alle sconfitte nel torneo dello spagnolo e di Alex Zverev è certo di chiudere l’anno al primo posto della classifica Atp. Ma chi è? Il tennista ceco, che compirà 24 anni domenica prossima, è nato a Beroun, città a 30 km da Praga. Al momento è numero 33 del mondo, il suo best ranking Atp e ha già affrontatolo scorso marzo, perdendo in due set ai quarti di finale di Miami. Cominciò a giocare a tennis a soli cinque anni, accompagnato dalla sorella maggiore Katerina.