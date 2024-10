Oasport.it - Stefano Domenicali parla chiaro: “La F1 è anche intrattenimento, puntiamo ad allargare il bacino di utenza”

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Agonismo o? Difficile far coesistere i due emisferi, specie quando sidi F1. La sensazione, però, è che il secondo aspetto stia avendo sempre più presa nelle politiche gestionali del Circus e del CEO,. In un’intervista concessa alla BBC, il manager italiano, ex Team Principal della Ferrari, non ha fatto troppi giri di parole relativamente alle idee sul futuro della massima categoria dell’automobilismo. “a coinvolgere chi è un super tifoso, machi non ha idea di cosa sia la F1“, le parole di. “Il nostro pubblico guarda i film e gli eventi e noi siamo uno di questi. Dobbiamo pensare in grande, non crediamo più di dover competere con altri sport a quattro ruote, dobbiamo essere forti in un mercato pieno di offerte diverse.