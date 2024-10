Sinner-Machac è la semifinale più inaspettata dell’ATP di Shanghai (Di venerdì 11 ottobre 2024) Jannik Sinner conquista l'undicesima semifinale del 2024, la prima in carriera nel Masters 1000 di Shanghai, e se la gioca contro il ceco Tomas Machac che, a sorpresa, ha appena battuto Carlos Alcaraz. Sinner-Machac: l'appuntamento è per domani, 12 ottobre. Dove vedere Jannik Sinner vs Tomas Machac oggi (e subito) al Masters 1000 di Shanghai in streaming La partitissima dell'ATP di Shanghai tra Jannik Sinner e Tomas Machac, in programma domani 12 ottobre a un orario ancora da definire, sarà trasmessa in diretta sui canali Sky Sport e in streaming su Now TV. Se ancora non sei abbonato, puoi farlo accedendo all’area Sport di Now TV, il servizio streaming di Sky, cliccando qui. Per poi vedere il match su smartphone, tablet o smart tv. Gqitalia.it - Sinner-Machac è la semifinale più inaspettata dell’ATP di Shanghai Leggi tutta la notizia su Gqitalia.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Jannikconquista l'undicesimadel 2024, la prima in carriera nel Masters 1000 di, e se la gioca contro il ceco Tomasche, a sorpresa, ha appena battuto Carlos Alcaraz.: l'appuntamento è per domani, 12 ottobre. Dove vedere Jannikvs Tomasoggi (e subito) al Masters 1000 diin streaming La partitissima dell'ATP ditra Jannike Tomas, in programma domani 12 ottobre a un orario ancora da definire, sarà trasmessa in diretta sui canali Sky Sport e in streaming su Now TV. Se ancora non sei abbonato, puoi farlo accedendo all’area Sport di Now TV, il servizio streaming di Sky, cliccando qui. Per poi vedere il match su smartphone, tablet o smart tv.

Tomas Machac - chi è l’avversario di Sinner nella semifinale di Shanghai - Machac però è uno sportivo a 360 gradi. Machac ha anche un debole per l’arte francese, tanto che, prima di partecipare al Roland Garros nel 2020, decise di prenotare un hotel vicino alla Tour Eiffel. Machac però ha trovato, proprio grazie alla racchetta, anche l’amore: è infatti attualmente fidanzato con Katerina Siniakova, tennista ceca del circuito Wta e vincitrice in doppio di tutti e ... (Seriea24.it)

Sinner-Machac - sabato la semifinale di Shangai : orario e dove vederla - it: Notizie dallo Sport Italiano. (Adnkronos) – Jannik Sinner affronterà, a sorpresa, Tomas Machac nella semifinale del Masters 1000 di Shangai in programma sabato 12 ottobre. Il match Sinner-Machac, semifinale del Masters 1000 di Shanghai 2024, come tutti i match del torneo sarà trasmesso in diretta esclusiva da Sky Sport (sul canale Sky Sport Arena) e in streaming su Now e Sky Go. (Seriea24.it)

Tomas Machac pronto alla sfida contro Sinner : “Sta giocando a un livello mostruoso - ma io non vedo l’ora” - Non mi sono fatto prendere dall’ansia e ho provato a giocare tutti i punti nel miglior modo che potevo“, ha aggiunto il tennista. Il ceco si è imposto nell’ultimo quarto di finale contro uno dei grandi favoriti della vigilia, Carlos Alcaraz (n. Una vittoria per 7-6 (5) 7-5 in cui Machac ha fatto vedere colpi di pregevoli fattura, mettendo in difficoltà l’iberico dall’inizio alla fine. (Oasport.it)