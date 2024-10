Sciopero nazionale del personale del Gruppo Fs: possibili disagi anche in Puglia (Di venerdì 11 ottobre 2024) Uno Sciopero nazionale del personale del Gruppo FS Italiane è stato proclamato da alcune sigle sindacali autonome per le giornate del 12 e 13 ottobre. In particolare, l'astensione dal lavoro è prevista dalle ore 21 di sabato 12 alle ore 21 di domenica 13 ottobre. Lo Sciopero - rende noto Fs - Baritoday.it - Sciopero nazionale del personale del Gruppo Fs: possibili disagi anche in Puglia Leggi tutta la notizia su Baritoday.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) UnodeldelFS Italiane è stato proclamato da alcune sigle sindacali autonome per le giornate del 12 e 13 ottobre. In particolare, l'astensione dal lavoro è prevista dalle ore 21 di sabato 12 alle ore 21 di domenica 13 ottobre. Lo- rende noto Fs -

