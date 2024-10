Lanazione.it - Sacchetti grigi “Rfid“. Distributore self

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Comodità di accesso e senza limiti di orario. Sono le caratteristiche dell’innovativoautomatico didotati di( quelli per la raccolta indifferenziata). Situato nel porticato al piano terra del palazzo Pelelgrini, accessibile tutti i giorni dalle 8 alle 20, ilrappresenta un passo avanti nella gestione efficiente e digitale della distribuzione dei, che si possono ritirare con la tessera sanitaria dell’intestatario della bolletta. Grazie a questo sistema, sono riconosciute le utenze domestiche dei residenti, che risultano registrate nella banca dati. Vengono forniti soloconper rifiuto non riciclabile; per le seconde case e per le utenze non domestiche si dovranno continuare a richiedere ipresso lo Sportello Tariffa attualmente in Via Roma 56 (al primo piano dell’edificio comunale).