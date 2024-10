Resistenza, disegno di legge Pd: 10 milioni per celebrare la Liberazione (Di venerdì 11 ottobre 2024) Istituire un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, in totale 10 milioni, presso la presidenza del Consiglio, “al fine di consentire la promozione e lo svolgimento di iniziative per la celebrazione, con un programma triennale, dell’ottantesimo anniversario della Resistenza e della guerra di Liberazione”. Le risorse sono destinate “a finanziare le iniziative promosse dalla Confederazione italiana fra le associazioni combattentistiche e partigiane“. È quanto prevede una proposta di legge del Pd depositata alla Camera con le firme di Andrea De Maria, Roberto Morassut, Elly Schlein e Chiara Braga e sottoscritto da tutti i deputati del gruppo. Lapresse.it - Resistenza, disegno di legge Pd: 10 milioni per celebrare la Liberazione Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Istituire un fondo con una dotazione di 5di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, in totale 10, presso la presidenza del Consiglio, “al fine di consentire la promozione e lo svolgimento di iniziative per la celebrazione, con un programma triennale, dell’ottantesimo anniversario dellae della guerra di”. Le risorse sono destinate “a finanziare le iniziative promosse dalla Confederazione italiana fra le associazioni combattentistiche e partigiane“. È quanto prevede una proposta didel Pd depositata alla Camera con le firme di Andrea De Maria, Roberto Morassut, Elly Schlein e Chiara Braga e sottoscritto da tutti i deputati del gruppo.

