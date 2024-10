"Reato estinto", profumo di vittoria per Fassino: come si è chiusa la vicenda (Di venerdì 11 ottobre 2024) Il profumo-gate finisce con un'archiviazione “per condotta riparatoria”. Reato estinto per l'ex sindaco di Torino Piero Fassino, finito lo scorso aprile nella bufera per essere stato sorpreso a rubare un profumo Chanel da un centinaio euro al Duty Free dell'aeroporto di Fiumicino. Il gip, fa sapere La Stampa, ha accettato il risarcimento proposto dalla difesa del dem, l'avvocato Nicola Gianaria. La "condotta riparatoria" permette così a Fassino di scrivere la parola fine su una pagina imbarazzante, come noto il 15 aprile scorso Fassino prima di imbarcarsi per Strasburgo entra al duty free del Terminal 1, prende un profumo Chanel Chance da 130 euro e se lo infila in tasca. Iltempo.it - "Reato estinto", profumo di vittoria per Fassino: come si è chiusa la vicenda Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Il-gate finisce con un'archiviazione “per condotta riparatoria”.per l'ex sindaco di Torino Piero, finito lo scorso aprile nella bufera per essere stato sorpreso a rubare unChanel da un centinaio euro al Duty Free dell'aeroporto di Fiumicino. Il gip, fa sapere La Stampa, ha accettato il risarcimento proposto dalla difesa del dem, l'avvocato Nicola Gianaria. La "condotta riparatoria" permette così adi scrivere la parola fine su una pagina imbarazzante,noto il 15 aprile scorsoprima di imbarcarsi per Strasburgo entra al duty free del Terminal 1, prende unChanel Chance da 130 euro e se lo infila in tasca.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Furto del profumo a Fiumicino - Piero Fassino paga 500 euro : reato estinto - La scelta, è emerso, è stata motivata da una “condotta riparatoria”, anche in virtù della particolare “tenuità del fatto” commesso. . Alla fine, infatti, il gip di Civitavecchia ha deciso di accettare l’istanza della difesa dell’ex sindaco di Torino, evitandogli il processo. Il pagamento di 500 euro per archiviare definitivamente la vicenda del profumo Chanel, sottratto dall’onorevole del Partito ... (Tg24.sky.it)

Piero Fassino e il profumo rubato a Fiumicino : 500 euro di ammenda e reato estinto - L’abbiamo perdonato. Mentre lui aveva continuato a parlare di una semplice distrazione. Il giudice ha considerato anche la «particolare tenuità» del fatto e che Fassino fosse incensurato. Il giudice delle indagini preliminari di Civitavecchia ha accettato il risarcimento proposto dall’avvocato Nicola Gianaria. (Open.online)

Un profumo per cani? Sì - lo hanno creato Dolce&Gabbana (e si chiama Fefé) - Trovate Fefé nelle boutique Dolce&Gabbana e su dolcegabbana. Non irrita né gli occhi né la cute dei cagnolini. com al costo di 99,00 euro. Fefé si presenta in un bellissimo flacone di vetro, laccato verde. Insieme al profumo in regalo arriva anche un collare in due taglie, che potrete ovviamente scegliere in base alla stazza del vostro cane, su cui potete far incidere il nome del vostro pet. (Cultweb.it)