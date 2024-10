Pronostico e quote Jannik Sinner – Tomas Machac, semifinale ATP Shanghai Masters 12-10-2024 (Di venerdì 11 ottobre 2024) Jannik Sinner pensava di trovasi di fronte Carlos Alcaraz invece a contendergli un posto in finale ci sarà Tomas Machac, che ha battuto lo spagnolo 7-6 7-5 nei quarti. Come vedremo in sede di Pronostico, per il numero uno del mondo potrebbe prospettarsi una partita meno facile di quella, praticamente senza storia, del marzo scorso. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici Infobetting.com - Pronostico e quote Jannik Sinner – Tomas Machac, semifinale ATP Shanghai Masters 12-10-2024 Leggi tutta la notizia su Infobetting.com (Di venerdì 11 ottobre 2024)pensava di trovasi di fronte Carlos Alcaraz invece a contendergli un posto in finale ci sarà, che ha battuto lo spagnolo 7-6 7-5 nei quarti. Come vedremo in sede di, per il numero uno del mondo potrebbe prospettarsi una partita meno facile di quella, praticamente senza storia, del marzo scorso. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici

