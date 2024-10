"Pensa solo a se stesso": Obama attacca Trump prima del voto (Di venerdì 11 ottobre 2024) Barack Obama scende in campo a fianco di Kamala Harris e attacca Donald Trump. L'ex presidente ha partecipato a un evento elettorale della candidata alla presidenza democratica a Pittsburgh, in Pennsylvania, e ha preso di mira il tycoon: "Pensa solo a se stesso. Donald Trump è un miliardario di 78 anni che non ha smesso di lamentarsi dei suoi problemi da quando è sceso dalla sua scala mobile dorata nove anni fa", la stoccata di Obama che aggiunge: "È come Fidel Castro, solo che va avanti all'infinito. Tentativi continui di venderti qualcosa. Scarpe da ginnastica dorate e una Bibbia edizione Donald Trump". Liberoquotidiano.it - "Pensa solo a se stesso": Obama attacca Trump prima del voto Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Barackscende in campo a fianco di Kamala Harris eDonald. L'ex presidente ha partecipato a un evento elettorale della candidata alla presidenza democratica a Pittsburgh, in Pennsylvania, e ha preso di mira il tycoon: "a se. Donaldè un miliardario di 78 anni che non ha smesso di lamentarsi dei suoi problemi da quando è sceso dalla sua scala mobile dorata nove anni fa", la stoccata diche aggiunge: "È come Fidel Castro,che va avanti all'infinito. Tentativi continui di venderti qualcosa. Scarpe da ginnastica dorate e una Bibbia edizione Donald".

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Obama tenta di ricucire lo strappo con Biden - ma solo la vittoria di Kamala può riunirli - Che, intanto, ‘inciucia’ con il candidato terzo incomodo Robert F. Over the last four years, those are the values America has needed most. Kennedy jr, che potrebbe lasciare la corsa e dargli il suo endorsement, in cambio d’un qualche posto in una eventuale nuova Amministrazione Trump, e con Elon Musk, per cui prepara un pericolosissimo ministero ai dazi e alla deregulation – roba che dovrebbe ... (Ilfattoquotidiano.it)

Ora ai Democratici resta solo Michelle Obama per battere Trump - Quando ha cominciato, Trump era una specie di banalissimo Briatore televisivo o il suo modello, il che è lo stesso. Non aveva esperienza politica. La Casa Bianca l’aveva vista solo in cartolina. (Ilfoglio.it)