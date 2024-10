Nuova ondata di piena dell'Adige senza danni a Verona. Le previsioni danno meteo in miglioramento (Di venerdì 11 ottobre 2024) Una seconda ondata di piena ha interessato il fiume Adige a Verona questa mattina, venerdì 11 ottobre, con un picco che si è registrato verso le ore 6 di 1,30 metri sopra lo zero idrometrico. Nonostante sia stato superato il secondo livello di soglia, fortunatamente non si sono verificati danni Veronasera.it - Nuova ondata di piena dell'Adige senza danni a Verona. Le previsioni danno meteo in miglioramento Leggi tutta la notizia su Veronasera.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Una secondadiha interessato il fiumequesta mattina, venerdì 11 ottobre, con un picco che si è registrato verso le ore 6 di 1,30 metri sopra lo zero idrometrico. Nonostante sia stato superato il secondo livello di soglia, fortunatamente non si sono verificati

