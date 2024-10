"No al taglio delle ore Asacom": famiglie e associazioni scendono in piazza (Di venerdì 11 ottobre 2024) "No al taglio unilaterale dell'assistenza all'autonomia e alla comunicazione". E' questo il titolo di una manifestazione che si terrà domani, sabato 12 ottobre a partire dalle 15 in piazza Pirandello ad Agrigento. A proclamare il sit in, le associazioni A modo tuo, Camminando insieme e Agrigentonotizie.it - "No al taglio delle ore Asacom": famiglie e associazioni scendono in piazza Leggi tutta la notizia su Agrigentonotizie.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) "No alunilaterale dell'assistenza all'autonomia e alla comunicazione". E' questo il titolo di una manifestazione che si terrà domani, sabato 12 ottobre a partire dalle 15 inPirandello ad Agrigento. A proclamare il sit in, leA modo tuo, Camminando insieme e

