Nessun accordo sulla separazione e sui figli tutte illazioni | l’avvocato di Chiara Ferragni smentisce le voci sul divorzio con Fedez

(Di venerdì 11 ottobre 2024)tra. Secondo fonti vicine al rapper milanese, riportate da Ansa in data 5 ottobre, infatti, gli ex Ferragnez sarebbero stati vicini a raggiungere un’intesa sule sull’affidamento “deiad entrambi i genitori con frequentazione pressocché paritetica con ciascuno di loro”. Indiscrezioni, queste, che però sono state smentite daldi, Daniela Missaglia, con una nota: “Ad oggi non sussiste alcunfra i coniugi – spiega Adnkronos riportando le parole del legale -. Tanto più in ordine ad un asserito quanto inveritiero collocamento ‘pressoché paritetico’ della prole, fermo l’impegno dei raggiungere una compiuta intesa”.