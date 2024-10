Nazionale, Pellegrini lascia il ritiro: convocato Zaniolo (Di venerdì 11 ottobre 2024) Lorenzo Pellegrini è tornato a Trigoria dopo l’espulsione di ieri sera in Nations League che non gli permetterà di giocare contro Israele il prossimo turno. Già oggi la prima seduta agli ordini di Juric per mettersi alle spalle un momento difficile e preparare la sfida con l’Inter del prossimo 20 ottobre. Al suo posto, invece, Luciano Spalletti ha convocato Nicolò Zaniolo, atteso a Coverciano oggi pomeriggio. Nazionale, Pellegrini lascia il ritiro: convocato Zaniolo SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Lorenzoè tornato a Trigoria dopo l’espulsione di ieri sera in Nations League che non gli permetterà di giocare contro Israele il prossimo turno. Già oggi la prima seduta agli ordini di Juric per mettersi alle spalle un momento difficile e preparare la sfida con l’Inter del prossimo 20 ottobre. Al suo posto, invece, Luciano Spalletti haNicolò, atteso a Coverciano oggi pomeriggio.ilSportFace.

