Musicista pestato per aver rimproverato un automobilista: inflitti 3 anni di carcere all'aggressore (Di venerdì 11 ottobre 2024) Si sarebbe solo permesso di rimproverare un automobilista che per poco non avrebbe investito una signora che stava attaversando in via Sammartino e per questo era stato pestato a sangue, lasciato sull'asfalto col volto sanguinante. Gabriele Giambertone, noto Musicista e tecnico del suono, per Palermotoday.it - Musicista pestato per aver rimproverato un automobilista: inflitti 3 anni di carcere all'aggressore Leggi tutta la notizia su Palermotoday.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Si sarebbe solo permesso di rimproverare unche per poco non avrebbe investito una signora che stava attsando in via Sammartino e per questo era statoa sangue, lasciato sull'asfalto col volto sanguinante. Gabriele Giambertone, notoe tecnico del suono, per

