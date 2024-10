Marmo, linea dura dei sindacati : "Avanti tutta con il regolamento" (Di venerdì 11 ottobre 2024) Prosegue l’iter di preparazione sul disciplinare delle concessioni, ma a tenere banco è sempre la valanga di ricorsi delle aziende contro il regolamento sulla tracciabilità. Il tema caldo che negli ultimissimi giorni ha occupato il dibattito politico, dopo la notizia del ricorso di 30 aziende del lapideo al regolamento sulla tracciabilità, è stato affrontato anche nella commissione Marmo presieduta da Nicola Marchetti e in cui, oltre alla sindaca Serena Arrighi, erano presenti i rappresentati sindacali di Cgil, Cisl e Uil. A tornare pesantemente sul tema dei ricorsi, con una critica alle aziende, è stato Andrea Figaia, segretario di area vasta della Cisl. Il segretario ha espresso le sue perplessità con un discorso generale e non tecnico, scollegato in parte al disciplinare discusso in commissione. Lanazione.it - Marmo, linea dura dei sindacati : "Avanti tutta con il regolamento" Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Prosegue l’iter di preparazione sul disciplinare delle concessioni, ma a tenere banco è sempre la valanga di ricorsi delle aziende contro ilsulla tracciabilità. Il tema caldo che negli ultimissimi giorni ha occupato il dibattito politico, dopo la notizia del ricorso di 30 aziende del lapideo alsulla tracciabilità, è stato affrontato anche nella commissionepresieduta da Nicola Marchetti e in cui, oltre alla sindaca Serena Arrighi, erano presenti i rappresentati sindacali di Cgil, Cisl e Uil. A tornare pesantemente sul tema dei ricorsi, con una critica alle aziende, è stato Andrea Figaia, segretario di area vasta della Cisl. Il segretario ha espresso le sue perplessità con un discorso generale e non tecnico, scollegato in parte al disciplinare discusso in commissione.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Marmo, linea dura dei sindacati : "Avanti tutta con il regolamento" - Prosegue l’iter di preparazione sul disciplinare delle concessioni, ma a tenere banco è sempre la valanga di ricorsi delle aziende contro il regolamento sulla tracciabilità. Il tema caldo che negli ul ... (lanazione.it)

Ecco i nomi delle 30 aziende che hanno fatto ricorso al Tar - CARRARA. Trenta aziende, per 12 distinti ricorsi: di fatto, praticamente tutte le imprese che non hanno esclusivamente beni estimati (per i quali ovviamente non c’è obbligo di lavorazione in loco, a m ... (msn.com)

"La tracciabilità è inapplicabile". Industriali sul piede di guerra contro il regolamento sul marmo - Giancarlo Tonini definisce "impossibile e troppo costoso schedare un blocco dalla cava all’opificio". La concorrenza con i paesi emergenti rende nulla la lavorazione delle marmette. Penalizzate le fas ... (lanazione.it)