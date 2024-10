Manchester City, dall’Inghilterra: “Hugo Viana il favorito per sostituire Begiristain” (Di venerdì 11 ottobre 2024) Txiki Begiristain lascerà l’incarico di direttore sportivo del Manchester City a fine stagione e i Citizens non vogliono farsi trovare impreparati. Hugo Viana, ex giocatore del Newcastle e del Valencia, attuale direttore sportivo dello Sporting Lisbona, è il primo indiziato per raccogliere l’eredità del dirigente 60enne. Lo riporta il Daily Mail. Tra gli acquisti migliori di Viana c’è Viktor Gyökeres, prelevato per 24 milioni di euro e ora valutato 100 milioni. Senza dimenticare Morten Hjulmand, la cui valutazione è praticamente raddoppiata rispetto a quella necessaria per strapparlo al Lecce. L’idea di Begiristain era quella di ritirarsi all’età di 55 anni ma “era così coinvolto nella squadra insieme a Guardiola”, riportò The Athletic, al punto da convincersi a prolungare il suo contratto con la società di Manchester per altri cinque anni. Ora è pronto a lasciare. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Txikilascerà l’incarico di direttore sportivo dela fine stagione e i Citizens non vogliono farsi trovare impreparati., ex giocatore del Newcastle e del Valencia, attuale direttore sportivo dello Sporting Lisbona, è il primo indiziato per raccogliere l’eredità del dirigente 60enne. Lo riporta il Daily Mail. Tra gli acquisti migliori dic’è Viktor Gyökeres, prelevato per 24 milioni di euro e ora valutato 100 milioni. Senza dimenticare Morten Hjulmand, la cui valutazione è praticamente raddoppiata rispetto a quella necessaria per strapparlo al Lecce. L’idea diera quella di ritirarsi all’età di 55 anni ma “era così coinvolto nella squadra insieme a Guardiola”, riportò The Athletic, al punto da convincersi a prolungare il suo contratto con la società diper altri cinque anni. Ora è pronto a lasciare.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Manchester City - Txiki Begiristain dice addio : saluta anche Guardiola? In Inghilterra vogliono Pep in nazionale - L`annuncio dell`addio di Txiki Begiristain dal Manchester City ha aperto un grande interrogativo sul futuro di Pep Guardiola, soprattutto in... (Calciomercato.com)

Rivoluzione Manchester City - Guardiola via con Begiristain : ecco il sostituto - Come riportato dal Sun, […]. Il Manchester City si prepara ad una rivoluzione totale: via il ds Begiristain in estate, con lui può partire anche Guardiola? Il piano per il futuro Rivoluzione in estate per il Manchester City? A giugno dirà addio il direttore sportivo Txiki Begiristain e con lui potrebbe andare via anche Pep Guardiola. (Calcionews24.com)

Quote vincente Premier League 2024-2025. Manchester City e Arsenal i favoriti dei book - I Reds di Arne Slot lo scorso anno mollarono sul più bello per cui da è vedere cosa potranno fare con un nuovo allenatore tutto da verificare ad un livello molto […] InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici . Si riparte da quanto successo nella stagione 2023-24, ossia dal duello tra Manchester City e Arsenal, con il Liverpool nel ruolo di terzo incomodo. (Infobetting.com)