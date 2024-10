Luna Rossa deve attendere: ancora rinviate le regate di America’s Cup femminile, programma affollato (Di venerdì 11 ottobre 2024) Continuano a susseguirsi i rinvii nella America’s Cup femminile: il vento continua a essere troppo leggero a Barcellona e gli AC40 non riescono ad alzarsi in volo. Stamattina si sarebbero dovute disputare tre regate di flotta per chiudere il gruppo A della prima fase, ma la brezza non è mai andata oltre i sei nodi: la stessa identica condizione riscontratata ieri mattina e oggi pomeriggio. Dopo una serie di rinvii gli organizzatori hanno deciso di rimandare l’intero programma a oggi pomeriggio. La situazione appare però decisamente complicata in terra spagnola: a partire dalle ore 14.00 si dovrebbero infatti disputarsi questre tre regate e a seguire le quattro regate di flotta della semifinale, a cui sono già ammesse le tre compagini provenienti dal gruppo B (Svezia, Paesi Bassi, Spagna). Oasport.it - Luna Rossa deve attendere: ancora rinviate le regate di America’s Cup femminile, programma affollato Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Continuano a susseguirsi i rinvii nellaCup: il vento continua a essere troppo leggero a Barcellona e gli AC40 non riescono ad alzarsi in volo. Stamattina si sarebbero dovute disputare tredi flotta per chiudere il gruppo A della prima fase, ma la brezza non è mai andata oltre i sei nodi: la stessa identica condizione riscontratata ieri mattina e oggi pomeriggio. Dopo una serie di rinvii gli organizzatori hanno deciso di rimandare l’interoa oggi pomeriggio. La situazione appare però decisamente complicata in terra spagnola: a partire dalle ore 14.00 si dovrebbero infatti disputarsi questre tree a seguire le quattrodi flotta della semifinale, a cui sono già ammesse le tre compagini provenienti dal gruppo B (Svezia, Paesi Bassi, Spagna).

