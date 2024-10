Lo spacciatore porta a porta della droga di "Breaking Bad" (Di venerdì 11 ottobre 2024) Girava a bordo del suo monopattino con fare sospetto. Dentro e fuori dai condomini, consegnando la droga di Breaking Bad. Arrestato un filippino di 46 anni con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. La polizia ha sequestrato 17 grammi di shaboo (metanfetamina in Milanotoday.it - Lo spacciatore porta a porta della droga di "Breaking Bad" Leggi tutta la notizia su Milanotoday.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Girava a bordo del suo monopattino con fare sospetto. Dentro e fuori dai condomini, consegnando ladiBad. Arrestato un filippino di 46 anni con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. La polizia ha sequestrato 17 grammi di shaboo (metanfetamina in

