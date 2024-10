Ilgiorno.it - Legnano, pistola in pugno rapina la sala scommesse sul Sempione

(Di venerdì 11 ottobre 2024)(Milano), 11 ottobre 2024 - Un uomo, volto travisato ein– vera o falsa non è ancora dato sapere – ha fatto irruzione in unalungo ilriuscendo a sottrarre duemila euro, l'incasso della giornata. La vittima, impossibilitata a dare l’allarme perché iltore le ha sottratto anche il cellulare, non ha potuto richiedere immediatamente l'intervento della Polizia di Stato, che è giunta solo in un secondo momento. Il colpo si è consumato in pochi istanti. L’uomo, col capo coperto da un cappuccio e il volto nascosto, ha puntato l’arma contro il dipendente, che in quel momento era solo. Con minacce, si è fatto consegnare l'intero incasso, per poi dileguarsi rapidamente, lasciando la vittima non solo derubata, ma anche senza possibilità di comunicare, avendole sottratto il telefono.