L’avvocata di Alessia Pifferi chiede una nuova perizia psichiatrica: “Non voleva uccidere la figlia” (Di venerdì 11 ottobre 2024) L'avvocata di Alessia Pifferi, la donna in carcere con un'accusa di primo grado all'ergastolo per aver abbandonato per giorni a casa da sola la figlia di 18 mesi procurandone la morte per stenti, ha depositato ricorso in Appello. Fanpage.it - L’avvocata di Alessia Pifferi chiede una nuova perizia psichiatrica: “Non voleva uccidere la figlia” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) L'avvocata di, la donna in carcere con un'accusa di primo grado all'ergastolo per aver abbandonato per giorni a casa da sola la figlia di 18 mesi procurandone la morte per stenti, ha depositato ricorso in Appello.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Alessia Pifferi - ricorso contro la condanna : “Serve una nuova perizia psichiatrica - non voleva uccidere la piccola Diana” - La difesa della donna 39enne che, nel luglio 2022, lasciò da sola in casa per sei giorni la figlia di meno di un anno e mezzo, che poi morì di stenti, ha infatti depositato ricorso presso la Corte d’Assise d’appello di Milano per chiedere di annullare la condanna all’ergastolo comminata il 13 maggio scorso. (Thesocialpost.it)

Lasciò morire la figlia di stenti nella culla : chiesta nuova perizia per Alessia Pifferi - La difesa di Alessia Pifferi chiede una nuova perizia psichiatrica e, di fatto, l'annullamento della condanna all'ergastolo decisa lo scorso 13 maggio. . La donna è accusata dell'omicidio della figlia Diana, abbandonata da sola in casa per sei giorni a solo un anno e mezzo di vita, morta di stenti. (Milanotoday.it)

Bimba lasciata morire di stenti : la difesa di Alessia Pifferi chiede nuova perizia - Per il difensore e per i suoi consulenti, la donna ha un ritardo mentale e, in particolare, un quoziente intellettivo di una “bimba di 7 anni”. Per la difesa, invece, Pifferi “non ha mai voluto uccidere la figlia ed esiste un reato nel nostro codice, che è l'abbandono di minore: è il nostro caso, è la morte di Diana”. (Ilgiorno.it)