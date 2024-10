Lavori ai binari di stazione Termini, cambia la circolazione ferroviaria: ecco quando (Di venerdì 11 ottobre 2024) Roma, 11 ottobre 2024 – Rete ferroviaria Italiana, società del Gruppo FS, eseguirà importanti interventi di upgrade e potenziamento infrastrutturale ai deviatoi e binari della stazione Termini di Roma. Per consentire l’operatività dei cantieri, la circolazione ferroviaria subirà delle modifiche nelle notti dal 14 al 25 ottobre. Il valore economico delle attività, che vedranno impegnati 30 tra operai e tecnici di RFI e altre ditte appaltatrici per ogni notte di lavoro, è di 1 milione di euro. ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte. Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Roma, 11 ottobre 2024 – ReteItaliana, società del Gruppo FS, eseguirà importanti interventi di upgrade e potenziamento infrastrutturale ai deviatoi edelladi Roma. Per consentire l’operatività dei cantieri, lasubirà delle modifiche nelle notti dal 14 al 25 ottobre. Il valore economico delle attività, che vedranno impegnati 30 tra operai e tecnici di RFI e altre ditte appaltatrici per ogni notte di lavoro, è di 1 milione di euro. ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

