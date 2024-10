La storia di Maria Carla, la regina monzese della lirica amica della Callas (Di venerdì 11 ottobre 2024) Il suo nome, nell'establishment musicale, e in specialmodo in quello della critica, è una sorta di mito inarrivabile. Per capirlo è sufficiente pensare al fatto che è stata lei a presentare agli inconsapevoli uscieri del Teatro alla Scala, permettendogli di fatto l'accesso dietro le quinte per le Monzatoday.it - La storia di Maria Carla, la regina monzese della lirica amica della Callas Leggi tutta la notizia su Monzatoday.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Il suo nome, nell'establishment musicale, e in specialmodo in quellocritica, è una sorta di mito inarrivabile. Per capirlo è sufficiente pensare al fatto che è stata lei a presentare agli inconsapevoli uscieri del Teatro alla Scala, permettendogli di fatto l'accesso dietro le quinte per le

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

A 84 anni parte per un viaggio con la nipote in Africa - la storia di Linda e Maria Pia : “Indimenticabile” - A Fanpage. Alcuni mesi fa hanno deciso di partire insieme per un viaggio di 15 giorni in Namibia, nell’Africa Sud-occidentale. it Linda ha raccontato la loro esperienza: "Nonna ha scelto la Namibia perché il suo desiderio era quello di vedere gli animali. Ci sono stati tanti momenti divertenti ed emozionanti". (Fanpage.it)

Emanuela Orlandi - l’arciprete di Santa Maria Maggiore non risponde sul mistero della cassa : “Non dico nulla su questa storia - sono tutte assurdità” – ESCLUSIVO - “Non commento nulla, non c’è niente da commentare. Il cardinale Santos Abril y Castello, ex arciprete di Santa Maria Maggiore, “Era a conoscenza di questa situazione – disse Pietro Orlandi durante l’ultimo sit-in -. Il 20 marzo 2024, ponendo fine al suo ruolo di commissario e ridefinendo il ruolo dei canonici della Basilica, papa Francesco lo ha nominato arciprete di Santa Maria Maggiore. (Ilfattoquotidiano.it)

Maria Rosaria Boccia : «Sangiuliano mi disse che si sarebbe ritirato in un convento. La vittima di questa storia sono io» - «Se c'è una vittima in questa storia, sono io». Continua ad essere sicura della sua innocenza Maria Rosaria Boccia, l'imprenditrice di Pompei al centro del caso... (Ilmessaggero.it)