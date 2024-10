La fiera rovinata da un grave episodio di violenza in provincia di Latina | furiosa rissa tra le bancarelle Arrivano polizia e carabinieri

Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Doveva essere un pomeriggio di festa per la città, ma la celebrazione in onore del Santo Patrono di Fondi è stata sconvolta da unviolento che ha visto protagonisti un gruppo di cittadini stranieri. La, che solitamente attira migliaia di persone, è diventata teatro di unaimprovvisa e pericolosa.nel Cuore della Festa Ladi Sant’Onorato, una delle celebrazioni più attese dalla comunità di Fondi, è stata teatro di una violenta lite mercoledì sera. In pieno centro, di fronte a un locale di ristorazione, alcuni cittadini stranieri hanno dato inizio a una lite accesa che ben presto si è trasformata in unafisica. La tensione è salita rapidamente, con scambi di calci, pugni e addirittura sedie lanciate, senza alcuna preoccupazione per le famiglie e i bambini presenti.