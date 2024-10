Israele spara sui nostri soldati. Il governo: «crimine di guerra» (Di venerdì 11 ottobre 2024) Pochi giorni fa l’esercito di Gerusalemme aveva chiesto al contingente Unifil di spostarsi. Dopo il rifiuto, l’attacco. Il premier: «Inammissibile». Crosetto durissimo: «Non è un errore, non prendiamo ordini da loro». Laverita.info - Israele spara sui nostri soldati. Il governo: «crimine di guerra» Leggi tutta la notizia su Laverita.info (Di venerdì 11 ottobre 2024) Pochi giorni fa l’esercito di Gerusalemme aveva chiesto al contingente Unifil di spostarsi. Dopo il rifiuto, l’attacco. Il premier: «Inammissibile». Crosetto durissimo: «Non è un errore, non prendiamo ordini da loro».

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Israele attacca l’Unifil. Colpite due basi italiane : "Ci hanno sparato contro" - Unifil, la forza di pace delle Nazioni Unite nel Libano sud, si è trovata esposta al fuoco dei militari israeliani che da circa 10 giorni sono impegnati in quella zona in una vasta operazione terrestre anti-Hezbollah. . Fra quanti in Israele si sono pronunciati a favore di una soluzione diplomatica anche l’ex premier Ehud Olmert. (Quotidiano.net)

Israele spara sull'Unifil - colpite anche basi italiane. Feriti due caschi blu indonesiani - . L’allerta era molto alta da giorni, anche da prima che Israele il 29 settembre decidesse di entrare con le sue truppe in Libano. L’ordine per i militari dell’ Unifil , schierati lungo la Linea blu al confine, era di restare protetti e non uscire dalle basi, ma di continuare a presidiare le loro postazioni, nonostante i ripetuti moniti dell’ Idf a spostarsi per facilitare le sue azioni contro. (Gazzettadelsud.it)

Israele spara contro l’Unifil in Libano - l’Idf : “Abbiamo ordinato di mettersi al sicuro”. Crosetto : “Nessun ordine da Israele” - Israele spara contro l’Unifil, “avevamo avvisato”. 200 militari sul posto. Intanto le opposizioni passano all’attacco e vogliono “chiarezza” in Aula. “Sono stati colpiti dei mezzi, delle taniche di benzina, le telecamere di sicurezza. “Non esiste la giustificazione per cui le forze armate israeliane hanno avvisato Unifil di lasciare basi”, ha dichiarato il ministro della Difesa Guido Crosetto ... (Notizie.com)