Inter, rottura del crociato: notizia tremenda dall’Argentina (Di venerdì 11 ottobre 2024) L’ultima notizia che arriva dall’Argentina è una vera e propria batosta per l’Inter: il calciatore ha riportato la rottura del crociato nelle ultime ore È tempo di pausa per le nazionali, il campionato è fermo e, ammettiamolo, i tifosi sono anche un po’ in ansia per quello che faranno i loro beniamini sul campo, ma anche per le possibili ricadute fisiche nel pieno della stagione, sia dovute ai lunghi viaggi, sia a eventuali infortuni traumatici. E proprio in tal senso, non sono arrivate proprio belle notizie negli ultimi minuti per l’Inter. I nerazzurri hanno qualche problema difensivo ancora da risolvere, ma la loro stagione evolve con la promessa di essere protagonisti sia in Serie A, sia in Champions League, vista anche la buona prova contro il Manchester City. Rompipallone.it - Inter, rottura del crociato: notizia tremenda dall’Argentina Leggi tutta la notizia su Rompipallone.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) L’ultimache arrivaè una vera e propria batosta per l’: il calciatore ha riportato ladelnelle ultime ore È tempo di pausa per le nazionali, il campionato è fermo e, ammettiamolo, i tifosi sono anche un po’ in ansia per quello che faranno i loro beniamini sul campo, ma anche per le possibili ricadute fisiche nel pieno della stagione, sia dovute ai lunghi viaggi, sia a eventuali infortuni traumatici. E proprio in tal senso, non sono arrivate proprio belle notizie negli ultimi minuti per l’. I nerazzurri hanno qualche problema difensivo ancora da risolvere, ma la loro stagione evolve con la promessa di essere protagonisti sia in Serie A, sia in Champions League, vista anche la buona prova contro il Manchester City.

