Inaugurati, ad Arezzo, i "Poti Pictures Studios" (Di venerdì 11 ottobre 2024) Arezzo, 11 ottobre 2024 – Inaugurati oggi ad Arezzo, in via dei Cappuccini 2, i Poti Pictures Studios, il primo polo cinematografico interamente dedicato alla formazione e sperimentazione del set destinato a persone con disabilità intellettive e relazionali. Alla conferenza stampa hanno partecipato il Vice Sindaco, Lucia Tanti, Sua Eccellenza il Vescovo di Arezzo Monsignor Andrea Migliavacca, i partner di progetto Banca Tema, IKEA Firenze, l’attore Giovanni Calcagno, il Produttore Salvatore Lizzio, e gli attori della Poti Pictures, l’unica casa di produzione cinematografica al mondo, a carattere sociale finalizzata alla realizzazione di prodotti cinematografici. Lanazione.it - Inaugurati, ad Arezzo, i "Poti Pictures Studios" Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di venerdì 11 ottobre 2024), 11 ottobre 2024 –oggi ad, in via dei Cappuccini 2, i, il primo polo cinematografico interamente dedicato alla formazione e sperimentazione del set destinato a persone con disabilità intellettive e relazionali. Alla conferenza stampa hanno partecipato il Vice Sindaco, Lucia Tanti, Sua Eccellenza il Vescovo diMonsignor Andrea Migliavacca, i partner di progetto Banca Tema, IKEA Firenze, l’attore Giovanni Calcagno, il Produttore Salvatore Lizzio, e gli attori della, l’unica casa di produzione cinematografica al mondo, a carattere sociale finalizzata alla realizzazione di prodotti cinematografici.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Cortona, è partita la nuova edizione del Censimento Istat della popolazione - Sono 500 le famiglie cortonesi ad aver ricevuto il questionario via posta, ecco come è possibile avere assistenza per la compilazione ... (lanazione.it)

Arezzo, da vittima a "carnefice"? Perché l'uomo attaccato dal vicino con la ruspa ora è accusato di omicidio - "Non è legittima difesa". Un caso che divide l'opinione pubblica tra chi giustifica Mugnai e chi, come il giudice, no ... (corrierediarezzo.it)

Arezzo, aumenta la domanda di lavoro per la Città del Natale - L’indotto lavoro che produce la Città del Natale - partenza il 16 novembre e durata fino a dopo la Befana - aumenta di anno in anno. Dal Prato a piazza Grande e non solo. Bar, ristoranti, negozi, sopr ... (corrierediarezzo.it)