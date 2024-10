Ilfattoquotidiano.it - Il premio Nobel per la Medicina Drew Weissman: “Con l’mRna studi promettenti su malaria, influenza e tubercolosi”

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Il primo utilizzo è stato per i vaccini anti Covid, ma la piattaforma Rna messaggero ha potenzialità enormi in tantissimi campi: dal cancro alle malattie autoimmuni, dalle allergie alimentari all’anemia falciforme. La potenza di questa tecnologia è stata illustrata daper la2023 con Katalin Karikó propri per esserne stati i “genitori”, in vista oggi all’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani. “è una piattaforma che si presta a tantissimi utilizzi. Sono in corso molticlinici sulla sua applicazione per malattie come, lae altre infezioni. Ma si può fare di più, come vaccini per le malattie autoimmuni, per le allergie alimentari, come quella alle arachidi, oltre che vaccini per il cancro”.