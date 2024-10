Ilgiorno.it - Il Panettone della regina. Da Monza in carrozza alla conquista del Commonwealth

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Parte dailElisabetta, destinato a divenire il dolce ufficiale delnel 2026, per il centenario dell’aggregazione dei paesi ex impero britannico. A breve circoleranno per Londra anche le carrozze con il nome del“We are Majesty“ creato dallo chef monzese Marco Miglio, il dolce istituzionale del GiubileoElisabetta. Miglio, cresciuto come chef di alto livello e poi imprenditore e amministratore delegato dei ristoranti “Villa alle Grazie“ e “Certo. Fatti bene“, è titolaresocietà Marco Miglio consulting, che si occupa di consulenza nel mondo del food e del beverage dal 2019. Amantecultura britannica, ha immaginato di poter creare ilElisabetta. "Abbiamo fatto 303 prove nei nostri laboratori italiani – racconta – inviandoli poi agli amici inglesi per una valutazione.