I consigli di stile non hanno più alcuna importanza

Mi chiedono spesso consigli di stile. Questo non mi sorprende. Non perché mi vesto bene o sono bello. È perché lavoro per GQ. Dare consigli di stile è parte integrante del mio lavoro. È strano, quindi, che io non creda per nulla nei consigli di stile. So molto sui vestiti e sull'indossarli. Eppure, quando si tratta di dare consigli specifici e prescrittivi, non sono solo disinteressato, sono proprio contrario. Mi dispiace. Voglio aiutarti nel tuo viaggio verso una vita più soddisfacente ed elegante, ma non ho intenzione di darti una serie di regole da seguire. Anche perché, qualora queste regole esistessero davvero, io non le conosco! I consigli di stile tipici seguono alcuni schemi ricorrenti: come deve stare una cosa, con cosa indossarla e quando indossarla.

