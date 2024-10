Liberoquotidiano.it - "Ho la sindrome dell'impostore". Salute mentale, il guaio di Nick Kyrgios: una clamorosa confessione

Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Un talento 'disturbato' dalla propria mente, da dichiarazioni spesso esplosive e a tratti fuori luogo contro altre persone. Come ha fatto nel recente passato, scagliandosi contro Jannik Sinner sul caso Clostebol, attaccandolo a più riprese. Nelle ultime ore, in un podcast condotto proprio da lui, si è analizzato, dicendo così: “A volte sento di avere la— le sue parole — quando penso ad alcunee cose che sono riuscito a fare nella mia carriera. Quando vedo alcunee persone che sono riuscito ad avere nel mio podcast. So che avere sempre con me una lattina di Stryda nel mio podcast e presentarla ai più grandi nomi sarà un successo enorme. Ovviamente ci sono molte persone che odiano, ma c'è un mare di tifosi che amano la mia autenticità ".