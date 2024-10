Furgone in fiamme sull'Appia (Di venerdì 11 ottobre 2024) Furgone prende fuoco in strada. È quanto accaduto in via SS 7 Appia nei pressi degli stabilimenti Catone Logistica a Pastorano. Un Furgone cassonato che viaggiava in direzione dall'uscita A1 Capua verso Sparanise ha preso improvvisamente fuoco, presumibilmente per un guasto al motore. Il Casertanews.it - Furgone in fiamme sull'Appia Leggi tutta la notizia su Casertanews.it (Di venerdì 11 ottobre 2024)prende fuoco in strada. È quanto accaduto in via SS 7nei pressi degli stabilimenti Catone Logistica a Pastorano. Uncassonato che viaggiava in direzione dall'uscita A1 Capua verso Sparanise ha preso improvvisamente fuoco, presumibilmente per un guasto al motore. Il

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Non era in stato di alterazione fisica : rilasciato l’autista del furgone coinvolto nell’incidente mortale sull’Appia - Inizialmente, l’uomo era stato arrestato per omicidio stradale e il 31 luglio il giudice Mara Mattioli aveva convalidato l’arresto. . Tuttavia, alla luce delle nuove prove, non esistono più esigenze cautelari. Il 30enne autista di furgone di Latina è tornato in libertà dopo un ulteriore esame del Dipartimento di Biomedicina e Prevenzione dell’Università di Tor Vergata. (Dayitalianews.com)

Incidente mortale lungo l’Appia : l’autista del furgone era drogato. Arrestato per omicidio stradale - Dinamica dell’Incidente L’incidente è avvenuto nella mattinata dello stesso giorno, quando il 29enne, alla guida di un autocarro sulla via Appia, è stato coinvolto in una collisione con un motociclo. Il motociclo, guidato da un uomo di 46 anni residente ad Aymavilles (AO) e con a bordo una donna di 51 anni residente ad Aosta (AO), stava effettuando un sorpasso quando ha urtato l’autocarro. (Dayitalianews.com)

Drammatico scontro moto-furgone sull’Appia : un morto ed una donna ferita gravemente - Oggi poco dopo le 12, un incidente mortale è avvenuto sull’Appia, al chilometro 73, nei pressi di Borgo Faiti, vicino a Latina. Chiusura del Traffico e Indagini in Corso Il tratto dell’Appia interessato dall’incidente è stato temporaneamente chiuso al traffico per consentire ai Carabinieri della sezione Radiomobile di Latina di ricostruire la dinamica esatta dello scontro. (Dayitalianews.com)